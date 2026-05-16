Uranium Energy Aktie
WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038
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16.05.2026 13:44:00
Oklo vs. Uranium Energy: Both Are Volatile in 2026, but Only One Is Worth Buying Now
Nuclear energy's status as a clean, cost-efficient, dependable power source is driving surging demand from artificial intelligence (AI) customers, putting a slew of nuclear energy stocks in the spotlight. That includes a competition between Oklo (NYSE: OKLO) and Uranium Energy (NYSEMKT: UEC), although from a pure performance perspective, it's not much of a race at all. Shares of Uranium Energy, which lays claim to the largest uranium resource base in the U.S., are up 29.8% this year, while Oklo is higher by a mere 1.05%.In the competition between these two nuclear energy stocks, there's a clear 2026 winner. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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