X-Energ a Aktie
WKN DE: A3EWGF / ISIN: US98386P1021
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19.08.2026 13:10:00
Oklo Vs. X-Energy: Is the New Nuclear IPO the Better Buy?
Sometimes it's good to be the hot new stock in an industry ripe for disruption. And that's exactly what Oklo (NYSE: OKLO) was when it went public in May 2024 through a SPAC (special purpose acquisition company) merger. The small modular reactor (SMR) company had a compelling plan focused on artificial intelligence (AI), support from AI guru Sam Altman, and an incoming nuclear-friendly presidential administration.But one problem with being the hot new stock is that you eventually become the not-so-new stock, leaving room for another company to assume that role.That's exactly what happened in April when X-Energy (NASDAQ: XE) went public. This new SMR company has a compelling AI-focused plan, support from AI hyperscaler Amazon (NASDAQ: AMZN), and a nuclear-friendly presidential administration. Wait a minute... this sounds familiar!Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Oklo
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|3,82%
|X-Energy Inc Registered Shs -A-
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