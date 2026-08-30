Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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30.08.2026 11:30:00
Oklo vs. X-Energy: Which One Actually Produces Nuclear Power First?
It doesn't matter if artificial intelligence (AI) data centers have all the latest GPUs or high bandwidth memory. Without enough electricity, nothing stays online. Consider that a typical 100-megawatt data center can use as much power as about 80,000 U.S. homes. That makes bringing additional capacity online challenging, and two companies, Oklo (NYSE: OKLO) and X-Energy (NASDAQ: XE), are trying to address this problem.The bet is straightforward: If artificial intelligence is going to keep growing, someone has to generate the electric power.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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