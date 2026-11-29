Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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29.11.2026 08:05:02
Oklo Wants to Make Nuclear Fuel for Other Companies. Could That Be Its First Real Revenue?
Oklo (NYSE:OKLO) isn't expecting to bring its first commercial nuclear power plant online until 2028 or 2029. But the company could potentially start generating revenue from its nuclear fuel business before selling its first kilowatt-hour of electricity.
During its Q3 earnings call in November, management discussed plans to expand its nuclear fuel business beyond supplying its own reactors. The company is exploring opportunities to manufacture fuel for other advanced nuclear reactor developers and provide technical services that could generate revenue even before commercial fuel production begins. Given the challenges associated with securing nuclear fuel in the U.S., this could eventually become a lucrative business for Oklo.
Image source: Getty Images.
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