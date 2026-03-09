OKP Holdings Aktie
WKN DE: A1CZRN / ISIN: SG1M55904841
|
09.03.2026 01:17:44
OKP secures S$87.3 million contract for Jurong Region Line infrastructure
This raises the group’s net construction order book to S$627.2 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OKP Holdings Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu OKP Holdings Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OKP Holdings Ltd
|0,76
|0,00%