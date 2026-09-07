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Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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07.09.2026 05:53:49

Okta CFO Dumps 80,000 Company Shares Worth $12.9 Million After the Stock Hit a 52-Week High

Brett Tighe, Chief Financial Officer of Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), sold 80,000 shares of Class A Common Stock on September 2, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($160.97); post-transaction value based on September 02, 2026 market close ($163.15).Okta, Inc. is a leading provider of identity and access management solutions with trailing 12-month revenue of $3.1 billion, reflecting strong demand for cloud-based security infrastructure. The company's Okta Identity Cloud platform represents a comprehensive, integrated approach to identity management, positioning the organization as a critical infrastructure provider for enterprises navigating digital transformation and heightened security requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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