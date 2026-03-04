Okta Aktie

Okta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 22:23:52

Okta, Inc. Announces Advance In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Okta, Inc. (OKTA) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $63 million, or $0.35 per share. This compares with $23 million, or $0.13 per share, last year.

Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $167 million or $0.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.6% to $761 million from $682 million last year.

Okta, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $63 Mln. vs. $23 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.13 last year. -Revenue: $761 Mln vs. $682 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.84 To $ 0.86 Next quarter revenue guidance: $ 749 M To $ 753 M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Okta Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Okta Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Okta Inc 62,66 1,89% Okta Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen