Okta, Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - Okta, Inc. (OKTA) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $116 million, or $0.65 per share. This compares with $67 million, or $0.37 per share, last year.

Excluding items, Okta, Inc. reported adjusted earnings of $194 million or $1.05 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $805 million from $728 million last year.

Okta, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $116 Mln. vs. $67 Mln. last year. -EPS: $0.65 vs. $0.37 last year. -Revenue: $805 Mln vs. $728 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.92 To $ 0.94 Next quarter revenue guidance: $ 813 M To $ 817 M Full year EPS guidance: $ 3.90 To $ 3.94 Full year revenue guidance: $ 3.216 B To $ 3.226 B