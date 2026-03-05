Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
|
05.03.2026 17:46:33
Okta Shares Rise 7% On Commvault Identity Resilience Integration
(RTTNews) - Okta, Inc. (OKTA) shares rose 7.26 percent to $76.95, gaining $5.21 on Thursday after Commvault announced expanded support for Okta within its Identity Resilience portfolio.
The stock is currently trading at $76.95, up from its previous close of $71.74. Shares opened at $72.80 and traded in a range of $72.77 to $80.35 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 3.83 million shares, compared with an average volume of about 2.90 million shares.
Commvault said the new capability enables organizations to rapidly recover Okta environments from misconfigurations, operational disruptions, and identity-driven cyberattacks through automated protection and granular recovery of critical identity objects and configurations.
Okta shares have traded between $68.77 and $127.57 over the past 52 weeks.
