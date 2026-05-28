Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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28.05.2026 22:54:00
Okta shares rise on earnings beat and AI-agent opportunity
Okta’s first-qarter earnings cleared Wall Street’s expectations, and the company believes a massive market for AI-agent identity management is brewing on the horizon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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