|
06.03.2026 06:31:28
Okta stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Okta hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,31 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Okta 2,92 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.