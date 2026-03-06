06.03.2026 06:31:28

Okta stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Okta hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,31 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Okta 2,92 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

