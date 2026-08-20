Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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20.08.2026 14:19:57
Okta To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
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Nachrichten zu Okta Inc
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11.08.26
|Erste Schätzungen: Okta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.05.26
|Ausblick: Okta legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: Okta präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.03.26
|Ausblick: Okta informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Okta Inc
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.