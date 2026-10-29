UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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29.10.2026 18:52:11
Okta vs. UiPath: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Is it better to invest in identity security or automation? Comparing Okta (NASDAQ:OKTA) and UiPath (NYSE:PATH) helps clarify which software leader fits your growth strategy for the coming years.
Okta focuses on securing digital identities for employees and customers, while UiPath uses software robots to automate repetitive business tasks. Both operate in the broader software infrastructure space, but they serve different enterprise needs. Understanding their financial health and market position is essential for deciding between these tech stocks in 2026.
Okta provides cloud-based identity and access management for workforce and customer use cases. In its latest annual report, the company notes that it serves over 20,000 customers globally, including Fortune 50 enterprises and government agencies. As a prominent player among tech stocks, it maintains more than 7,000 integrations with partners such as Amazon (NASDAQ:AMZN) and Microsoft (NASDAQ:MSFT).
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