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11.11.2026 18:02:02
Okta’s Real Opportunity Isn’t Its S&P 500 Spot. It’s AI Agents.
Okta (NASDAQ:OKTA) is entering the S&P 500 with billions in potential index demand. Yet history suggests the immediate boost may be fleeting. The bigger opportunity lies in securing autonomous AI agents, an emerging business that could become a meaningful growth driver. The challenge is turning early deals into substantial revenue while justifying the stock's premium valuation.
Stock prices used were the market prices of Nov. 2, 2026. The video was published on Nov. 8, 2026.
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