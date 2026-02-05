Okuma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okuma hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 65,93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Okuma noch ein Gewinn pro Aktie von 64,75 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,09 Prozent auf 61,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at