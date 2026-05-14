Okuma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okuma lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66,84 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34,58 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Okuma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69,38 Milliarden JPY im Vergleich zu 57,86 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 208,03 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Okuma ein Gewinn pro Aktie von 158,46 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 206,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at