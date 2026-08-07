Okuma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Okuma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 84,52 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,29 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 51,90 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at