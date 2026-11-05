Okuma präsentierte Quartalsergebnisse

Okuma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 114,09 JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Okuma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,23 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at