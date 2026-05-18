OKUMURA ENGINEERING öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OKUMURA ENGINEERING hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

OKUMURA ENGINEERING vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,97 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -19,500 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,77 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 178,42 JPY beziffert, während im Vorjahr 122,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 11,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at