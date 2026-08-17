OKUMURA ENGINEERING präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OKUMURA ENGINEERING veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte OKUMURA ENGINEERING 70,54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,83 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at