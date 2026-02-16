Okumura gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Okumura hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 144,62 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 192,34 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,67 Milliarden JPY – ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Okumura 78,86 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at