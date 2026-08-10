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10.08.2026 06:31:29
Okumura öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Okumura hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 95,66 JPY gegenüber 102,90 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Okumura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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