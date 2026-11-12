Okumura verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Okumura präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 108,59 JPY. Im letzten Jahr hatte Okumura einen Gewinn von 174,44 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,66 Prozent zurück. Hier wurden 77,71 Milliarden JPY gegenüber 81,51 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at