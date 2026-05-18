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18.05.2026 06:31:29
Okumura: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Okumura hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 89,84 JPY, nach -109,540 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,74 Prozent auf 76,23 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 80,02 Milliarden JPY gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 511,80 JPY. Im letzten Jahr hatte Okumura einen Gewinn von 74,00 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 307,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Okumura 298,22 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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