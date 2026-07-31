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31.07.2026 06:31:29
Okura Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Okura Industrial hat am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 199,92 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 114,39 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Okura Industrial im vergangenen Quartal 28,47 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Okura Industrial 21,87 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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