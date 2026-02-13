Okura Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Okura Industrial lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 29,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Okura Industrial einen Gewinn von 72,29 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent auf 22,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 335,29 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 363,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 86,66 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 81,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at