Okuwa gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Okuwa hat am 06.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 JPY. Im Vorjahresviertel waren -53,220 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,32 Prozent auf 66,21 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 66,42 Milliarden JPY gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,44 JPY. Im Vorjahr waren -55,890 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 252,66 Milliarden JPY – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Okuwa 250,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at