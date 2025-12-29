|
Okuwa präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Okuwa äußerte sich am 26.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,680 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,99 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.
