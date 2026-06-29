Okuwa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Okuwa lud am 26.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Okuwa ein Ergebnis je Aktie von 0,140 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,56 Prozent auf 59,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,04 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at