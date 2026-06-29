|
29.06.2026 06:31:29
Okuwa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Okuwa lud am 26.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 6,59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Okuwa ein Ergebnis je Aktie von 0,140 JPY vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,56 Prozent auf 59,71 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 60,04 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Asien uneins
Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.