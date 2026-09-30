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30.09.2026 06:31:29
Okuwa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Okuwa hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 JPY gegenüber 5,86 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,52 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 64,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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