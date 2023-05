OKX Web3 Earn integriert Skynet Security Score von CertiK

New York, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, das führende Web3-Sicherheitsunternehmen, ist stolz darauf, die Integration seines Skynet Security Score in den DeFi-Aggregator OKX Web3 Earn bekannt zu geben. OKX ist die zweitgrößte Börse für Kryptowährungen nach Handelsvolumen und ein führendes Web3-Technologieunternehmen. CertiK ist der führende Anbieter von Blockchain-Sicherheitslösungen.

Der Skynet Security Score von CertiK verwendet einen gewichteten Durchschnitt von Sicherheitsmaßnahmen, um das Sicherheitsniveau eines Web3-Projekts zu bewerten, sodass die Benutzer die Sicherheit jedes bestimmten Projekts auf einen Blick leicht beurteilen können. Durch die Kombination von Maßnahmen wie Code-Audits, betriebliche Ausfallsicherheit, Marktstabilität und die Erfolgsbilanz des Entwicklerteams ist der Skynet Security Score eine leistungsstarke Ergänzung des Werkzeugkastens eines sorgfältigen Investors.



OKX Web3 Earn ist eine All-in-One-Plattform, die Benutzern hilft, das Beste aus der dezentralen Finanzierung herauszuholen. Sie ermöglicht es den Benutzern, renditeträchtige Investitionen in verschiedenen DeFi-Protokollen über eine einzige, optimierte Schnittstelle zu finden, zu vergleichen und zu verwalten. Mit Web3 Earn können Benutzer Möglichkeiten entdecken, Erträge in neun verschiedenen Ketten und über 80 DeFi-Protokollen zu erzielen, weitere werden bald hinzugefügt.



Es ist wichtig, dass der Due-Diligence-Prozess so umfassend wie möglich ist, aber die Analyse der Sicherheit des Web3 war nicht immer einfach. Durch die Integration des Skynet Security Score von CertiK in OKX Web3 Earn können nun Projekte, die verstehen, wie wichtig die Sicherheit für die Zukunft ihres Projekts ist, leicht identifiziert werden.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OKX", sagte Jason Jiang, Chief Commercial Officer von CertiK. "Dank unseres kombinierten Fachwissens sind wir überzeugt, dass diese Partnerschaft den Weg für höhere Sicherheits- und Transparenzstandards im DeFi-Raum ebnen wird."

Jason Lau, Chief Innovation Officer bei OKX, sagte: "Bei OKX stehen Sicherheit und Transparenz an erster Stelle: "Bei OKX steht die Verbesserung der Transparenz und Sicherheit für unsere Nutzer an erster Stelle. Während unser branchenführendes System zum Nachweis von Rücklagen die Transparenz der auf unserer Plattform gehaltenen Vermögenswerte sicherstellt, wollten wir auch die Transparenz für Nutzer verbessern, die ihre Vermögenswerte selbst verwahren. Wir freuen uns, diese Integration durch die Umsetzung strenger Sicherheitsprotokolle und die Nutzung unseres Vorratsnachweis-Systems zu erreichen. Wir freuen uns, den Skynet Security Score von Certik in unsere Plattform zu integrieren und den Nutzern einen vereinfachten Score und zusätzliches Vertrauen bei der Bewertung der Sicherheit von Earn-Protokollen zu bieten".



CertiK hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Sicherheits- und Transparenzniveau des Web3 zu erhöhen, und die Partnerschaft mit OKX ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines sichereren und offeneren Ökosystems.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier im Bereich Blockchain-Sicherheit, der sich auf erstklassige KI-Technologie stützt, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Web3-Welt sicher zu machen. CertiK wendet bahnbrechende Innovationen aus der akademischen Welt auf Unternehmen an und ermöglicht so, dass sich kritische Anwendungen sicher und korrekt entwickeln können.



Als eines der am schnellsten wachsenden und zuverlässigsten Unternehmen im Bereich der Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. CertiK hat bis heute mit fast 4000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden US-Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden zählen führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz.

CertiK wird von Insight, Partners, Sequoia , Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.

Über OKX

OKX ist ein führendes Technologieunternehmen, das die Zukunft des Web3 gestaltet. Die Kryptobörse von OKX ist als schnellste und zuverlässigste Handelsplattform für Kryptowährungen für Anleger und professionelle Händler auf der ganzen Welt anerkannt und ist gemessen am Handelsvolumen die zweitgrößte der Welt. Zu den führenden Selbstverwahrungslösungen von OKX gehört die Web3-kompatible OKX Wallet, die den Nutzern eine bessere Kontrolle über ihre Vermögenswerte ermöglicht und gleichzeitig den Zugang zu DEX, NFT-Marktplätzen, DeFi, GameFi und Tausenden von dApps erweitert. OKX ist Partner einer Reihe von führenden Marken und Athleten, darunter: Manchester City F.C., Meister der englischen Premier League, McLaren Formel 1, das Tribeca Festival, der Golfspieler Ian Poulter, der olympische Athlet Scotty James und der F1-Fahrer Daniel Ricciardo.



OKX verpflichtet sich zu Transparenz und Sicherheit und veröffentlicht seinen Nachweis der Vorbehalte auf monatlicher Basis.



Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie die App herunter oder besuchen Sie: okx.com