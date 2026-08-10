Ola Electric Mobility hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ola Electric Mobility hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ola Electric Mobility ein EPS von -0,970 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,55 Milliarden INR – eine Minderung von 45,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,28 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at