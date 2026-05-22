Ola Electric Mobility stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ola Electric Mobility ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ola Electric Mobility die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ola Electric Mobility hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,970 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,65 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 56,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,11 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 1,026 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,72 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,160 INR. Im Vorjahr waren -5,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 45,37 Prozent auf 41,24 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 22,53 Milliarden INR gelegen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 3,850 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 23,82 Milliarden INR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at