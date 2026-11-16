Olam Group Aktie
WKN DE: A3DHM9 / ISIN: SGXE65760014
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16.11.2026 17:10:48
Olam Group Terminates $175 Mln Sale Agreement For Remaining ARISE P&L Stake
(RTTNews) - Olam Group Limited (OLG) announced on Monday that its agreement to sell its remaining 32.4% stake in ARISE P&L Limited to Equitane DMCC for $175 million has been terminated after certain conditions precedent were not fulfilled by the November 15, 2026 long-stop date.
The Singapore-based food and agri-business group said the sale and purchase agreement has been terminated and that it has begun identifying new investors for its remaining stake in ARISE P&L.
Olam said it will make further announcements if there are material developments regarding the search for new investors.
The proposed transaction was previously disclosed in announcements dated April 17, 2025, and January 14, 2026.
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