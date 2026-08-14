FUJITSU Aktie
WKN: 915946 / ISIN: US3595903044
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14.08.2026 02:20:15
Olam H1 earnings jump to S$1.9 billion on divestment gains from Olam Agri, IT services unit; declares total dividend of S$0.07 a share
Earnings per share at S$0.5023, up from S$0.0816 a year earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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