Wipro Aktie
WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099
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06.04.2026 02:21:25
Olam selling IT and digital services unit Mindsprint to Wipro for US$375 million
The agri-food giant will also spend US$100 million annually with the global tech company for eight yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Wipro Ltd.
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15.01.26
|Ausblick: Wipro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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15.10.25
|Ausblick: Wipro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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