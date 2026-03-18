1&1 Aktie
WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503
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18.03.2026 01:29:32
Olam unit bags 1.1 billion euro dual-tranche loan facility
Proceeds will be used for refinancing of ofi’s existing loans and general corporate purposesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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17.03.26
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