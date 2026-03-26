Olaplex Holdings Aktie

Olaplex Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C49H / ISIN: US6793691089

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26.03.2026 15:25:00

Olaplex: Henkel kauft US-Shampoo-Hersteller für 1,4 Milliarden Dollar

Der deutsche Konsumgüterkonzern Henkel übernimmt die Haarpflegemarke Olaplex. Das US-Unternehmen soll im Zuge des Milliardendeals von der Börse genommen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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