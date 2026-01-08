Olaplex Holdings Aktie

WKN DE: A3C49H / ISIN: US6793691089

Medienbericht 08.01.2026 21:12:00

Olaplex-Aktie nach Kurssprung weiter fester: US-Übernahme in Sicht? Henkel legt wohl Angebot vor

Der Konsumgüterkonzern Henkel will Insidern zufolge in den USA zukaufen.

Henkel habe ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex Holdings abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heißt es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.

Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im NASDAQ-Handel zog die Aktie am Mittwoch letztlich um 22,22 auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht. Am Donnerstag geht es dann um 0,30 Prozent aufwärts auf 1,655 US-Dollar.

/err/mis

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

