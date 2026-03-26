Olaplex-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Akquisition durch Henkel

Die Düsseldorfer haben eine Vereinbarung zum Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Mrd Euro) unterzeichnet, wie das im DAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies entspreche einem Angebotspreis von 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es weiter.

Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Olaplex laut Mitteilung rund 370 Millionen Euro Umsatz. Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. In den ersten Monaten war der Börsengang ein Erfolg und der Kurs der Aktie kletterte bis auf fast 30 Dollar. Doch in den Jahren danach ging es kräftig nach unten. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar entspricht. Unter anderem wegen der inzwischen deutlich gesunkenen Bewertung hatte es bereits Anfang des Jahres Berichte über ein Interesse Henekls an dem Unternehmen gegeben.

So reagiert die Aktie

Nach einem Zukauf des Konsumgüterkonzerns Henkel in den USA haben die Aktien am Donnerstag gegen den schwachen Markttrend zugelegt. Zuletzt notierten sie via XETRA 0,8 Prozent im Plus bei 68,04 Euro und setzten damit ihre Erholung der vergangenen Handelstage fort. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel schießt die Olaplex-Aktie derweil stellenweise 51,13 Prozent höher auf 2,01 US-Dollar. Seit Beginn des Nahost-Krieges Ende Februar waren die Papiere von Henkel zeitweise um mehr als 22 Prozent eingebrochen.

Henkel schloss eine Vereinbarung zum Kauf des US-Haarpflege-Unternehmens Olaplex für 1,4 Milliarden Dollar. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als größter Anteilseigner zugestimmt, heißt es.

Angesichts der schon guten globalen Positionierung von Henkel im Geschäft mit Friseursalons könne sich aus dem Deal eine Chance zur Erschließung neuer Märkte sowie für Margensteigerungen bieten, kommentierte JPMorgan-Analystin Celine Pannuti. Allerdings habe der Umsatz von Olaplex in den vergangenen drei Jahren massiv unter Wettbewerbsdruck gelitten.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)