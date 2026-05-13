Olaplex: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Olaplex hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Olaplex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 99,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 97,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at