Olav Thon Eiendomsselkap Asa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Olav Thon Eiendomsselkap Asa hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,00 NOK gegenüber 10,00 NOK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,34 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden NOK umgesetzt.

Olav Thon Eiendomsselkap Asa hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 19,00 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 22,00 NOK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 5,12 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahr hatte Olav Thon Eiendomsselkap Asa 4,96 Milliarden NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at