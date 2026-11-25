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25.11.2026 06:31:29
OLB Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
OLB Group hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OLB Group ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,52 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte OLB Group 2,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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