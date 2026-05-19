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19.05.2026 06:31:29
OLB Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
OLB Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,45 Prozent zurück. Hier wurden 1,7 Millionen USD gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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