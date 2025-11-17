OLB Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OLB Group hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber -0,920 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,00 Prozent auf 2,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at