Old Dominion Freight Line: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Old Dominion Freight Line äußerte sich am 26.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,68 Prozent auf 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Old Dominion Freight Line 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,48 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at