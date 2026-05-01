Old Dominion Freight Line öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Old Dominion Freight Line hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,19 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,92 Prozent auf 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,37 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at