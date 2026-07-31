Old Dominion Freight Line öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Old Dominion Freight Line gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,55 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at