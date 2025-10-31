Old Dominion Freight Line: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Old Dominion Freight Line hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Old Dominion Freight Line ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Old Dominion Freight Line 1,41 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,47 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at