Old Dominion Freight Line stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Old Dominion Freight Line präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,67 Prozent auf 1,31 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,48 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 5,50 Milliarden USD, gegenüber 5,81 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,48 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at